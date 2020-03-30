Туристы с Бали заявляют, что их не предупредили об обсервации, а теперь предлагают платную

Украинские туристы, прилетевшие с Бали чартерным рейсом PQ398, заявляют, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине, а теперь предлагают платную, хотя можно пройти ее и бесплатно в отеле "Казацкий" в центре Киева..

Источник: заявление одного из пассажиров на видео, которое выложил адвокат Маси Найем

Детали: Пассажир Тарас Гончаренко заявил, что чартер они оплатили самостоятельно – и при покупке билетов никто не рассказал о том, что они будут на обсервации, а теперь им рекомендуют обсервацию в двух отелях "за 380 евро" и в одном отеле можно бесплатно.

По словам мужчины, в самолете осталось 130 человек из 180-ти, есть дети и пожилые люди. Воды и еды нет, воздуха "совсем немного", одежда и багаж – на взлетной полосе.

Пассажиры заявили, что они готовы пройти обследование и тесты за свои деньги, чтобы доказать, что они не больны коронавирусом.

Людей не выпускают, ожидая согласия на обсервацию и отказа от общения с журналистами.

Пряма речь Маси Найема: "Самолет прилетел с Бали. Приземлился в Киеве. На борту 15 детей. Но граждан Украины не выпускают из самолета. Всех не выпускают. Условие? Подписание некого документа, в котором идет речь о том, что все уведомлены о причинах и характере обсервации, о последствиях несоблюдения режима и т. д.

Но... Никто не отвечает на вопросы, не выполняет те условия, под которыми просят подписаться. Запретили снимать любые видео из самолета. Адвоката к ним не пускают (потому что это карантинная зона... Конституция не работает во время карантина?). Туалеты перестали работать, их закрыли. Воды нет - закончилась.

Проблема в коммуникации. Людям возможно все объяснить. А не кинуть на амбразуру командира и бортпроводника".

Этому предшествовало: Вечером 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта граница Украины будет закрыта всецело – и дальше об украинцах, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.

После этого было несколько спецрейсов, а на западной границе образовались очереди из желающих вернуться в Украину.

Вечером 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы

29 марта украинцы, вернувшиеся из Вьетнама, силой вырвались из аэропорта "Борисполь", отказавшись от обсервации.

Пассажиры, прилетевшие из Катара через Доху, заявили, что решение Кабмина об обсервации было принято, когда их самолёт уже был в небе. в обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту – но не на обсервацию в отелях.

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