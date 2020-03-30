Верховна Рада планує на позачерговому засіданні внести зміни до законодавства для боротьби з епідемією COVID-19 і своєї роботи на карантині, а також замінити трьох міністрів.

Джерело: сайт парламенту, порядок денний на 30 березня

Деталі: Позачергове засідання Верховної Ради розпочнеться о 14-й – їх планується одразу два. На 11-ту ранку заплановано погоджувальну раду керівників парламенту, фракцій та груп.

Окрім змін до законодавства, депутати планують розглянути постанови про звільнення Ігоря Уманського з посади міністра і звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я, а натомість призначити міністром фінансів Сергія Марченка, а головою МОЗ – Максима Степанова.

Крім того, пропонується призначити Ольгу Буславець міністром енергетики та захисту довкілля.

Також у порядку денному Верховної Ради на понеділок:

- Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби COVID-19 (3268);



- Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням COVID-19 (3275);



- Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення (3271);



- Проєкт закону про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину (3276);



- Проєкт закону про внесення змін до закону "Про комітети Верховної Ради України" (3277);



- Проєкт постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні" (3278).

Крім того, пропонується внести до порядку денного законопроєкт про внесення змін до держбюджету на 2020 рік (3279) і домовитися про скорочення терміну подачі альтернативних законопроектів до проекту закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (реєстраційний №3260).

Джерела "Української правди" у "Голосі" та "Слузі народу" повідомили, що 30 березня може відбутися два засідання, бо в порядок денний забули внести законопроєкт №3254 про харчування в армії.

Згодом на погоджувальній раді спікер парламенту Дмитро Разумков також сказав про це. За його словами, вносити зміни у порядок денний позачергового засідання не можна – але можна провести ще одне позачергове засідання одразу після першого.

Цьому передувало: У неділю, 29 березня, депутати фракції "Слуга народу" зустрічалися зі Степановим, Марченком та Буславець щодо можливих призначень

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що міністр фінансів Ігор Уманський та міністр охорони здоров'я Ілля Ємець уже подали у відставку.