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Глави Мінфіну і МОЗ подали у відставку, іде зустріч з кандидатами – Геращенко

Неділя, 29 березня 2020, 21:18
Глави Мінфіну і МОЗ подали у відставку, іде зустріч з кандидатами – Геращенко
фото з Facebook Геращенко

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко стверджує, що міністр фінансів Ігор Уманський та охорони здоров'я Ілля Ємець подали у відставку.

Джерело: Геращенко в Facebook

Деталі: За словами нардепа, у неділю на нараді керівництва Верховної Ради відбувається зустріч із кандидатами на посади міністрів енергетики, охорони здоров‘я і фінансів.

Пряма мова: "Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров’я, й вже подали у відставку – в розпал коронавірусу.

На нараді керівництва ВР відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.

Всі вони колись працювали в команді Порошенка на різних посадах. Тобто лава запасних у Зеленського настільки мала, що там навіть немає вже на кого міняти провальних міністрів".

Деталі: Геращенко додала, що запитала в Богуславець про її ставлення до торгівлі енергоносіями з РФ, яку запровадила нинішня влада.

Пряма мова: "Пані Ольга сказала, що це було помилкове рішення, яке дорого обійшлося українській економіці. Як мінімум 2 млн тон вітчизняного вугілля залишилися не використаними через цю лобістську поправку Геруса і слуг, в той час як потрібно створювати такі умови ринку, коли будуть задіяні наші підприємства".

Що передувало: Раніше співрозмовники УП у "Слузі народу" заявляли, що міністрів охорони здоров’я Іллю Ємця і фінансів Ігоря Уманського скоро можуть звільнити.

На заміну Ємцю вже розглядають кандидатуру голови Одеської облдержадміністрації часів Порошенка Максима Степанова. 

За даними УП, Ольга Буславець може стати міністром енергетики. Вона має добрі стосунки з чинним прем'єром Денисом Шмигалем, який до призначення в Кабмині з 2017 року працював на керівних посадах у "ДТЕК Західенерго" та Бурштинській ТЕС.

Як писала УП, кандидатом на посаду міністра фінансів є колишній заступник глави Адміністрації президента, колишній заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

Українська правда

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Теми: ГеращенкоВерховна РадаКабінет міністрівМОЗМінфін
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