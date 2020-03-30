Рада все же планирует заменить глав МОЗ и Минфина, назначить главу Минэнерго

Верховная Рада планирует на внеочередном заседании внести изменения в законодательство для борьбы с эпидемией COVID-19 и своей работы на карантине, а также заменить трех министров.

Источник: сайт парламента, повестка дня на 30 марта

Детали: Внеочередное заседание Верховной Рады начнется в 14:00 – их планируется сразу два. На 11 часов утра запланирован согласительный совет руководителей парламента, фракций и групп.

Кроме изменений в законодательство, депутаты планируют рассмотреть постановления об увольнении Игоря Уманского с должности министра и увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины, а взамен назначить министром финансов Сергея Марченко, а главой Минздрава – Максима Степанова.

Кроме того, предлагается назначить Ольгу Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды.

Также в повестке дня Верховной Рады на понедельник:

- Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни COVID-19 (3268);

- Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-19 (3275);

- Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения (3271);

- Проект закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина (3276);

- Проект закона о внесении изменений в закон "О комитетах Верховной Рады Украины" (3277);

- Проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине" (3278).

Кроме того, предлагается внести в повестку дня законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год (3279) и договориться о сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (регистрационный №3260).

Этому предшествовало: В воскресенье, 29 марта, депутаты фракции "Слуга народа" встречались со Степановым, Марченко и Буславец о возможных назначений

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что министр финансов Игорь Уманский и министр здравоохранения Илья Емец уже подали в отставку.