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Вмовили: всі туристи з Дохи погодилися на обсервацію – ДПСУ

Понеділок, 30 березня 2020, 14:05
Вмовили: всі туристи з Дохи погодилися на обсервацію – ДПСУ

Усі пасажири, що прибули в "Бориспіль" рейсами зі столиці Катару Дохи, погодилися на обов'язкову двотижневу обсервацію.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП, Громадське

Пряма мова: "Від самого моменту, коли люди почали відмовлятися тривала робота щодо переконання їх, що це життєво необхідно. Години 3 тому залишалося близько 50 осіб, які відмовлялися. Потім їх кількість зменшилася до 30 і наразі всі погодилися на цей крок".

Водночас "Громадське" повідомляє, що евакуйованих з Дохи українців, які відмовляються від примусової обсервації, відвезли до готелю "Козацького". Люди нікуди не йдуть, вони стоять біля автобусів. Деякі замовляють собі доставку їжі. На місці перебувають також полк поліції особливого призначення і Нацгвардія.

 
 

Цьому передувало: Пасажири, які двома рейсами прилетіли з Катару (частина з них - туристи з Балі), заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію було ухвалено, коли їхній літак уже був у небі. Зазначалося, що всі були від початку згодні на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту – але не на обсервацію в готелях. 

Правоохоронці вели із ними роз'яснювальну роботу. 

Передісторія:

  • Увечері 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня кордон України буде закрито цілковито – і далі про українців, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.
  • Після цього було кілька спецрейсів, а на західному кордоні утворилися черги з охочих повернутися в Україну.
  • Увечері 29 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантин
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