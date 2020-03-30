Вмовили: всі туристи з Дохи погодилися на обсервацію

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Понеділок, 30 березня 2020, 14:05

Усі пасажири, що прибули в "Бориспіль" рейсами зі столиці Катару Дохи, погодилися на обов'язкову двотижневу обсервацію.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Від самого моменту, коли люди почали відмовлятися тривала робота щодо переконання їх, що це життєво необхідно. Години 3 тому залишалося близько 50 осіб, які відмовлялися. Потім їх кількість зменшилася до 30 і наразі всі погодилися на цей крок".

Цьому передувало: Пасажири, які двома рейсами прилетіли з Катару (частина з них - туристи з Балі), заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію було ухвалено, коли їхній літак уже був у небі. Зазначалося, що всі були від початку згодні на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту – але не на обсервацію в готелях. 

Правоохоронці вели із ними роз'яснювальну роботу. 

Передісторія:

  • Увечері 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня кордон України буде закрито цілковито – і далі про українців, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.
  • Після цього було кілька спецрейсів, а на західному кордоні утворилися черги з охочих повернутися в Україну.
  • Увечері 29 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірус карантин


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