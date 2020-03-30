Уговорили: все прилетевшие из Дохи туристы согласились на обсервацию
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Понедельник, 30 марта 2020, 14:05
Все пассажиры, прибывшие в "Борисполь" рейсами из столицы Катара Дохи, согласились на обязательную двухнедельную обсервацию.
Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП
Прямая речь: "С самого момента, когда люди начали отказываться продолжалась работа по убеждению их, что это жизненно необходимо. Часа 3 назад оставалось около 50 человек, которые отказывались. Затем их количество уменьшилось до 30 и теперь все согласились на этот шаг".
Дополняется ...
Валентина Романенко, УП
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