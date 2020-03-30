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Уговорили: все прилетевшие из Дохи туристы согласились на обсервацию – ГПСУ

Понедельник, 30 марта 2020, 14:05
Уговорили: все прилетевшие из Дохи туристы согласились на обсервацию – ГПСУ

Все пассажиры, прибывшие в "Борисполь" рейсами из столицы Катара Дохи, согласились на обязательную двухнедельную обсервацию.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, "Громадське"

Прямая речь: "С самого момента, когда люди начали отказываться продолжалась работа по убеждению их, что это жизненно необходимо. Часа 3 назад оставалось около 50 человек, которые отказывались. Затем их количество уменьшилось до 30 и теперь все согласились на этот шаг".

В то же время "Громадське" сообщает, что эвакуированных из Дохи украинсцев, которые отказываются от принудительной обсервации, отвезли в отель "Козацкий". Люди никуда не уходят, они стоят у автобусов. Некоторые заказывают себе доставку еды. На месте находятся также полк полиции особого назначения и Нацгвардия.

 
 

Этому предшествовало: Пассажиры, прилетевшие из Катара (часть из них - с Бали), заявляли, что решение Кабмина об обсервации было принято, когда их самолёт уже был в небе. в обоих рейсах все были изначально согласны и на двухнедельную самоизоляцию, и на анализы прямо в аэропорту – но не на обсервацию в отелях.

Правоохранители вели с ними разъяснительную работу.

Предыстория:

  • Вечером 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта граница Украины будет закрыта всецело – и дальше об украинцах, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.
  • После этого было несколько спецрейсов, а на западной границе образовались очереди из желающих вернуться в Украину.
  • Вечером 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

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Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирускарантин
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