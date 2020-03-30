Верховна Рада провалила призначення нових міністра фінансів та міністра охорони здоров'я.

Джерело: позачергове засідання парламенту 30 березня

Деталі: За призначення Сергія Марченка міністром фінансів проголосували 223 нардепи, за кандидатуру Максима Степанова — очільником МОЗ ще менше — 217 (за необхідних 226).

Що передувало: Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.

Передісторія:

Як писала Українська правда, Максим Степанов уже розглядався на посаду голови МОЗ після звільнення Кабміну Гройсмана у 2019 році.

Степанов – колишній керівник Одеської області. Його батько був головним лікарем у Слов'янську (і опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець").

У квітні 2019 Степанов відмовлявся залишати посаду голови Одеської ОДА за указом тодішнього президента Петра Порошенка, але його таки звільнили.

Степанов називав себе кумом колишнього губернатора Одещини Ігоря Палиці (6 травня 2014-го – 30 травня 2015 рр.), якого свого часу вважали довіреною особою Ігоря Коломойського.

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