Нардепи провалили призначення нових міністрів: фінансів та МОЗ
Понеділок, 30 березня 2020, 14:31
Верховна Рада провалила призначення нових міністра фінансів та міністра охорони здоров'я.
Джерело: позачергове засідання парламенту 30 березня
Деталі: За призначення Сергія Марченка міністром фінансів проголосували 223 нардепи, за кандидатуру Максима Степанова — очільником МОЗ ще менше — 217 (за необхідних 226).
Що передувало: Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.
Передісторія:
- Як писала Українська правда, Максим Степанов уже розглядався на посаду голови МОЗ після звільнення Кабміну Гройсмана у 2019 році.
- Степанов – колишній керівник Одеської області. Його батько був головним лікарем у Слов'янську (і опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець").
- У квітні 2019 Степанов відмовлявся залишати посаду голови Одеської ОДА за указом тодішнього президента Петра Порошенка, але його таки звільнили.
- Степанов називав себе кумом колишнього губернатора Одещини Ігоря Палиці (6 травня 2014-го – 30 травня 2015 рр.), якого свого часу вважали довіреною особою Ігоря Коломойського.
Знати більше: У Раду внесли постанову про призначення нового міністра фінансів: що про нього відомо
Валентина Романенко, УП