Рада провалила призначення нових міністрів: фінансів та МОЗ

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Понеділок, 30 березня 2020, 14:31

Верховна Рада провалила призначення нових міністра фінансів та міністра охорони здоров'я.

Джерело: позачергове засідання парламенту 30 березня

Деталі: За призначення Сергія Марченка міністром фінансів проголосували 223 нардепи, за кандидатуру Максима Степанова — очільником МОЗ ще менше — 217 (за необхідних 226).

Що передувало: Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.

Передісторія:

  • Як писала Українська правда, Максим Степанов уже розглядався на посаду голови МОЗ після звільнення Кабміну Гройсмана у 2019 році.
  • Степанов – колишній керівник Одеської області. Його батько був головним лікарем у Слов'янську (і опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець").
  • У квітні 2019 Степанов відмовлявся залишати посаду голови Одеської ОДА за указом тодішнього президента Петра Порошенка, але його таки звільнили.
  • Степанов називав себе кумом колишнього губернатора Одещини Ігоря Палиці (6 травня 2014-го – 30 травня 2015 рр.), якого свого часу вважали довіреною особою Ігоря Коломойського.

Знати більше: У Раду внесли постанову про призначення нового міністра фінансів: що про нього відомо

Валентина Романенко, УП
Теми: МОЗ Мінфін Верховна Рада


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