Петренко відмовився очолити МОЗ, головний претендент – кум Палиці

Джерело: співрозмовники "Української правди".

Член команди Уляни Супрун Олег Петренко відмовився очолити Міністерство охорони здоров'я – і залишається троє кандидатів на посаду керівника МОЗу.

Деталі. За інформацією УП, керівник Національної служби здоров’я України Олег Петренко відмовився від посади через неузгодженість кандидатур заступників.

Тепер серед претендентів залишаються Максим Степанов, Олександр Чумак та Ольга Голубовська.

Олександр Чумак – людина з орбіти впливу Петра Багрія, який є співвласником компанії "ІнтерХім", що у свій час масово виготовляла препарати зі вмістом "кодеїну", що має наркотичний ефект. Держлікслужба попереджала фармвиробника про необхідність взяти під контроль виробництво цих препаратів.

Окрім того, Чумак був помічником нардепа Олега Мусія, який за часів регіоналки Раїси Богатирьової очолював Громадську раду при МОЗ.

Максим Степанов – колишній керівник Одеської області, де розміщується "ІнтерХім" Олександра Чумака. Його батько був головним лікарем у Слов'янську (і опинився у списках сепаратистів сайту "Миротворець").

У квітні Степанов відмовлявся залишати посаду голови Одеської ОДА за указом тодішнього президента Петра Порошенка, але його таки звільнили.

Максим Степанов називав себе кумом колишнього губернатора Одещини Ігоря Палиці (6 травня 2014-го – 30 травня 2015 рр.), якого свого часу вважали довіреною особою Ігоря Коломойського.

Ольга Голубовська – позаштатний головний спеціаліст МОЗ при Раїсі Богатирьової. Теж людина з групи впливу Петра Багрія.

Вона керувала напрямком "інфекційні хвороби". Просувала пегільовані інтерферони для лікування гепатиту С, єдиним постачальником цих препаратів був монополіст Петро Багрій.

Передісторія: