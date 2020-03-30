Нардепы провалили назначение новых министров: финансов и Минздрава
Понедельник, 30 марта 2020, 14:31
Верховная Рада провалила назначение нового министра финансов и министра здравоохранения.
Источник: внеочередное заседание парламента 30 марта
Детали: За назначение Сергея Марченко министром финансов проголосовали 223 нардепа, за кандидатуру Максима Степанова - главой Минздрава еще меньше - 217 (при необходимых 226).
Что предшествовало: Верховная Рада освободила Игоря Уманского от должности министра финансов и Илью Емца с должности министра здравоохранения.
Предыстория:
- Как писала Украинская правда, Максим Степанов уже рассматривался на должность главы Минздрава после отставки Кабмина Гройсмана в 2019 году.
- Степанов - бывший руководитель Одесской области. Его отец был главным врачом в Славянске (и оказался в списках сепаратистов сайта "Миротворец").
- В апреле 2019 года Степанов отказывался покидать пост председателя Одесской ОГА по указу тогдашнего президента Петра Порошенко, но его таки уволили.
- Степанов называл себя кумом бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы (6 мая 2014 года - 30 мая 2015), которого в свое время считали доверенным лицом Игоря Коломойского.
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Валентина Романенко, УП