Нардепы провалили назначение новых министров: финансов и Минздрава

Верховная Рада провалила назначение нового министра финансов и министра здравоохранения.

Источник: внеочередное заседание парламента 30 марта

Детали: За назначение Сергея Марченко министром финансов проголосовали 223 нардепа, за кандидатуру Максима Степанова - главой Минздрава еще меньше - 217 (при необходимых 226).

Что предшествовало: Верховная Рада освободила Игоря Уманского от должности министра финансов и Илью Емца с должности министра здравоохранения.

Предыстория:

Как писала Украинская правда, Максим Степанов уже рассматривался на должность главы Минздрава после отставки Кабмина Гройсмана в 2019 году.

Степанов - бывший руководитель Одесской области. Его отец был главным врачом в Славянске (и оказался в списках сепаратистов сайта "Миротворец").

В апреле 2019 года Степанов отказывался покидать пост председателя Одесской ОГА по указу тогдашнего президента Петра Порошенко, но его таки уволили.

Степанов называл себя кумом бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы (6 мая 2014 года - 30 мая 2015), которого в свое время считали доверенным лицом Игоря Коломойского.

Знать больше: В Раду внесли постановление о назначении нового министра финансов: что о нем известно