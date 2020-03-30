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Нардепы провалили назначение новых министров: финансов и Минздрава

Понедельник, 30 марта 2020, 14:31
Нардепы провалили назначение новых министров: финансов и Минздрава

Верховная Рада провалила назначение нового министра финансов и министра здравоохранения.

Источник: внеочередное заседание парламента 30 марта

Детали: За назначение Сергея Марченко министром финансов проголосовали 223 нардепа, за кандидатуру Максима Степанова - главой Минздрава еще меньше - 217 (при необходимых 226).

Что предшествовало: Верховная Рада освободила Игоря Уманского от должности министра финансов и Илью Емца с должности министра здравоохранения.

Предыстория:

  • Как писала Украинская правда, Максим Степанов уже рассматривался на должность главы Минздрава после отставки Кабмина Гройсмана в 2019 году.
  • Степанов - бывший руководитель Одесской области. Его отец был главным врачом в Славянске (и оказался в списках сепаратистов сайта "Миротворец").
  • В апреле 2019 года Степанов отказывался покидать пост председателя Одесской ОГА по указу тогдашнего президента Петра Порошенко, но его таки уволили.
  • Степанов называл себя кумом бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы (6 мая 2014 года - 30 мая 2015), которого в свое время считали доверенным лицом Игоря Коломойского.

Знать больше: В Раду внесли постановление о назначении нового министра финансов: что о нем известно

Валентина Романенко, УП

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Темы: МинздравМинфинВерховная Рада
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