Рада звільнила міністрів Уманського та Ємця

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Понеділок, 30 березня 2020, 14:24

Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здорові

Джерело: голосування у Верховній Раді, трансляція засідання

Деталі: Звільнення Уманського підтримали 249 народних депутатів, звільнення Ємця – 271 нардеп.

При цьому депутати провалили обидва голосування за призначення новим міністрів – і за кандидатуру Сергія Марченка на міністра фінансів, і за Максима Степанова на посаду голови МОЗ.

А питання призначення міністром енергетики Ольги Буславець зняли з розгляду на проханню президента: Володимир Зеленський надіслав у Верховну Раду відповідний лист, повідомив спікер Дмитро Разумков.

Таким чином, згадані три міністерства залишилися без керівників.

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховна Рада МОЗ Мінфін


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