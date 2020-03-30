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Рада звільнила міністрів Уманського та Ємця

Понеділок, 30 березня 2020, 14:24
Рада звільнила міністрів Уманського та Ємця

Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.

Джерело: голосування у Верховній Раді, трансляція засідання

Деталі: Звільнення Уманського підтримали 249 народних депутатів, звільнення Ємця – 271 нардеп.

При цьому депутати провалили обидва голосування за призначення новим міністрів – і за кандидатуру Сергія Марченка на міністра фінансів, і за Максима Степанова на посаду голови МОЗ.

А питання призначення міністром енергетики Ольги Буславець зняли з розгляду на проханню президента: Володимир Зеленський надіслав у Верховну Раду відповідний лист, повідомив спікер Дмитро Разумков.

Таким чином, згадані три міністерства залишилися без керівників.

Цьому передувало: Минулого тижня стало відомо, що Ємця й Уманського можуть скоро звільнити. У неділю, 29 березня, депутати фракції "Слуга народу" зустрічалися зі Степановим, Марченком та Буславець щодо можливих призначень

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що міністр фінансів Ігор Уманський та міністр охорони здоров'я Ілля Ємець уже подали у відставку. Але в оточенні Ємця заявили, що він заяву не писав.

Передісторія:

  • Ігор Уманський та Ілля Ємець стали міністрами лише 4 березня, коли було призначено новий Кабінет міністрів на чолі з Денисом Шмигалем.
  • Ємцю довелося одразу боротися з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, вирішувати нагальні проблеми, пов’язані з пандемією, та долати її наслідки. Уманський же постав перед потребою шукати фінансування для боротьби з коронавірусом, урізаючи інші статті бюджету.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаМОЗМінфін
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