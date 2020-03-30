Рада звільнила міністрів Уманського та Ємця

Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здорові

Джерело: голосування у Верховній Раді, трансляція засідання

Деталі: Звільнення Уманського підтримали 249 народних депутатів, звільнення Ємця – 271 нардеп.

При цьому депутати провалили обидва голосування за призначення новим міністрів – і за кандидатуру Сергія Марченка на міністра фінансів, і за Максима Степанова на посаду голови МОЗ.

А питання призначення міністром енергетики Ольги Буславець зняли з розгляду на проханню президента: Володимир Зеленський надіслав у Верховну Раду відповідний лист, повідомив спікер Дмитро Разумков.

Таким чином, згадані три міністерства залишилися без керівників.