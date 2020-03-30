Один військовий загинув від кулі снайпера, за день – троє поранених

Один військовослужбовець збройних сил загинув у результаті ворожого обстрілу на Донбасі 30 березня, ще троє упродовж дня отримали поранення.

Джерело: штаб Операції Об’єднаних сил у Facebook, речник ООС Павло Ковальчук у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "30 березня Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній із позиції, що на Донеччині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця та наголошує, що будь-які злочинні дії окупантів не залишаться безкарними".

Пряма мова Ковальчука: "На жаль, у нас сьогодні один загиблий і троє поранених. Це все різні епізоди. Станом на обід у нас було двоє поранених. Наразі, на жаль, маємо ще одного пораненого і одного загиблого бійця".

Деталі: Третій поранений за день отримав осколкове поранення у результаті ворожого обстрілу. Його доставили до військово-медичного закладу та надали меддопомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Відзначається, що підрозділи операції Об’єднаних сил відповіли противнику. Втрати бойовиків уточняються.

Що було раніше: Вдень 30 березня штаб ООС повідомив, що двоє військових отримали поранення.