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Один военный погиб от пули снайпера, за день – трое раненых

Понедельник, 30 марта 2020, 17:40
Один военный погиб от пули снайпера, за день – трое раненых

Один военнослужащий вооруженных сил погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе 30 марта, еще трое в течение дня получили ранения.

Источник: штаб Операции Объединенных сил в Facebook, пресс-секретарь ООС Павел Ковальчук в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций, что в Донецкой области, от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными".

Прямая речь Ковальчука: "К сожалению, у нас сегодня один погибший и трое раненых. Это все разные эпизоды. По состоянию на обед у нас было двое раненых. Сейчас, к сожалению, имеем еще одного раненого и одного погибшего бойца". 

Детали: Третий раненый за день получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела.

Его доставили в военно-медицинское учреждение и оказали медпомощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Отмечается, что подразделения операции Объединенных сил ответили противнику. Потери боевиков уточняются.

Что было раньше: Днем 30 марта штаб ООС сообщил, что двое военных получили ранения.

Ирина Балачук, УП
Темы: ООСДонбассвойна
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