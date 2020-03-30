Один военный погиб от пули снайпера, за день – трое раненых

Один военнослужащий вооруженных сил погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе 30 марта, еще трое в течение дня получили ранения.

Источник: штаб Операции Объединенных сил в Facebook, пресс-секретарь ООС Павел Ковальчук в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций, что в Донецкой области, от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными".

Прямая речь Ковальчука: "К сожалению, у нас сегодня один погибший и трое раненых. Это все разные эпизоды. По состоянию на обед у нас было двое раненых. Сейчас, к сожалению, имеем еще одного раненого и одного погибшего бойца".

Детали: Третий раненый за день получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела.

Его доставили в военно-медицинское учреждение и оказали медпомощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Отмечается, что подразделения операции Объединенных сил ответили противнику. Потери боевиков уточняются.

Что было раньше: Днем 30 марта штаб ООС сообщил, что двое военных получили ранения.