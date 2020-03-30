Морякам інших країн заборонили сходити на берег в портах України

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Понеділок, 30 березня 2020, 20:14

В морських портах України через коронавірус діє заборона залишати межі пункту пропуску членам екіпажів іноземних суден, які не є громадянами України.

Джерело: Адміністрація Бердянського морського порту

Дослівно: "Бердянський порт працює в штатному режимі. Іноземним членам суднокоманди спускатися на берег заборонено. В морських портах України діє заборона залишати межі пункту пропуску членам екіпажів іноземних суден, які не є громадянами України".

Деталі: Це рішення Державної прикордонної служби України ухвалили на виконання розпорядження уряду про заборону на перетин державного кордону України іноземними громадянами та особами без громадянства. Воно підсилює впроваджені санітарні заходи для протидії поширенню коронавірусної інфекції у портах та доведено Південним регіональним управлінням Держприкордонслужби.

Заборона на перетин державного кордону України іноземними громадянами не стосується зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Отже, вантажні операції та експорт, імпорт, транзит продукції через морські порти зараз відбувається у штатному режимі з урахуванням комплексу протиепідемічних заходів.

Тимчасово закритими є лише пункти пропуску в морських портах Усть-Дунайськ та Скадовськ.

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Українська правда
Теми: коронавірус епідемія Кабінет міністрів карантин моряки


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