Морякам других стран запретили сходить на берег в портах Украины

В морских портах Украины из-за коронавируса действует запрет покидать пределы пункта пропуска членам экипажей иностранных судов, которые не являются гражданами Украины.

Источник: Администрация Бердянского морского порта

Дословно: "Бердянский порт работает в штатном режиме. Иностранным членам суднокоманды спускаться на берег запрещено. В морских портах Украины действует запрет покидать пределы пункта пропуска членам экипажей иностранных судов, которые не являются гражданами Украины".

Детали: Это решение Государственной пограничной службы Украины приняли в исполнение распоряжения правительства о запрете на пересечение государственной границы Украины иностранными гражданами и лицами без гражданства. Оно усиливает внедренные санитарные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции в портах и ​​доведено Южным региональным управлением Госпогранслужбы.

Запрет на пересечение государственной границы Украины иностранными гражданами не касается внешнеэкономической деятельности предприятий. Итак, грузовые операции и экспорт, импорт, транзит продукции через морские порты сейчас происходит в штатном режиме с учетом комплекса противоэпидемических мероприятий.

Временно закрытыми есть только пункты пропуска в морских портах Усть-Дунайск и Скадовск.

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