На Тернопільщині медсестри хочуть звільнятися через коронавірус

На Тернопільщині у Монастириському районі кілька працівників серед сестринського персоналу написали заяви на звільнення після того, як в районі 25 медиків інфікувалися коронавірусом SARS-CoV-2.

Джерело: заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь, якого цитує "Громадське"

Пряма мова Дроня: "Декілька заяв написано на звільнення. Вони, мабуть, будуть звільнені, якщо вони не хочуть (працювати – ред.), і будуть взяті на роботу інші".

Деталі: Він допускає, що незабаром у районі може виникнути брак медперсоналу, водночас станом на сьогодні медиків достатньо.

Що було раніше: На Тернопільщині кількість інфікованих на коронавірус зросла.

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