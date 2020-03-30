На Тернопольщине медсестры хотят увольняться из коронавирус

В Тернопольской области в Монастыриском районе несколько работников среди сестринского персонала написали заявления на увольнение после того, как в районе 25 медиков заразились коронавирусом SARS-CoV-2.

Источник: заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь, которого цитирует hromadske

Прямая речь Дроня: "Несколько заявлений написано на увольнение. Они, видимо, будут уволены, если они не хотят (работать - ред.), и будут приняты на работу другие".

Детали: Он допускает, что вскоре в районе может возникнуть нехватка медперсонала, на данный момент медиков достаточно.

Что было раньше: На Тернопольщине количество инфицированных коронавирусом возросло.

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