На Тернопольщине медсестры хотят увольняться из коронавирус
В Тернопольской области в Монастыриском районе несколько работников среди сестринского персонала написали заявления на увольнение после того, как в районе 25 медиков заразились коронавирусом SARS-CoV-2.
Источник: заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь, которого цитирует hromadske
Прямая речь Дроня: "Несколько заявлений написано на увольнение. Они, видимо, будут уволены, если они не хотят (работать - ред.), и будут приняты на работу другие".
Детали: Он допускает, что вскоре в районе может возникнуть нехватка медперсонала, на данный момент медиков достаточно.
Что было раньше: На Тернопольщине количество инфицированных коронавирусом возросло.
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