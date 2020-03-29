В районі на Тернопільщині кількість інфікованих на коронавірус зросла
У Монастирському районі Тернопольської області кількість інфікованих на коронавірус зросла до 44 осіб.
Джерело: заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь у Facebook
Деталі: За інформацією Дроня, станом на 8 ранку серед інфікованих - 4 дитини, двоє держслужбовців, один священик та один завідуючий дитсадком.
Кількість інфікованих медиків серед них не змінилася з вечора 28 березня і становить 24 особи. Серед них - 7 лікарів, 11 медсестер, 6 молодших медсестер.
Найбільше - 26 - інфікованих зафіксовано у м.Монастириська, 7 - у с.Швейків, 4 (1 випадок - летальний) - у с.Ковалівка, по два випадки - у с.Горішня Слобідка та Долішня Слобідка, по одному - у с.Бертники, с. Чехів та с.Гончарівка.
Що передувало:
Напередодні, за повідомленням Дроня, станом на 18:00 було підтверджено 41 випадок зараження на COVID-19. Вдома на самоізоляції перебувають 29 осіб, стан їх легкий.
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Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
- Станом на 22:00 28 березня в Україні зафіксовано 356 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Внаслідок ускладнень померли 4 людини, одна - вилікувалась.
- Станом на 5:00 29 березня у світі зареєстрували 663,8 тис. випадків зараження коронавірусом, 28 березня інфікованих було 593,3 тисяч. Майже 20 тисяч нових заражень зафіксовано у США.