В районі на Тернопільщині кількість інфікованих на коронавірус зросла

У Монастирському районі Тернопольської області кількість інфікованих на коронавірус зросла до 44 осіб.

Джерело: заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь у Facebook

Деталі: За інформацією Дроня, станом на 8 ранку серед інфікованих - 4 дитини, двоє держслужбовців, один священик та один завідуючий дитсадком.

Кількість інфікованих медиків серед них не змінилася з вечора 28 березня і становить 24 особи. Серед них - 7 лікарів, 11 медсестер, 6 молодших медсестер.

Найбільше - 26 - інфікованих зафіксовано у м.Монастириська, 7 - у с.Швейків, 4 (1 випадок - летальний) - у с.Ковалівка, по два випадки - у с.Горішня Слобідка та Долішня Слобідка, по одному - у с.Бертники, с. Чехів та с.Гончарівка.



Що передувало:

Напередодні, за повідомленням Дроня, станом на 18:00 було підтверджено 41 випадок зараження на COVID-19. Вдома на самоізоляції перебувають 29 осіб, стан їх легкий.

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