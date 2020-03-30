Ексглава МОЗ Ємець пояснив, що завадило реформі

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Понеділок, 30 березня 2020, 21:23

Звільнений у понеділок з посади міністра охорони здоров’я Ілля Ємець пояснив, що намагався реформувати систему охорони здоров’я, проте на заваді стала епідемія коронавірусу.

Джерело: заява Ємця, опублікована в телеграм-каналі МОЗ

Пряма мова: "Відколи я прийшов на посаду міністра, я відверто казав, що є фаховим лікарем та медичним управлінцем, що я прийшов з чітким баченням реформи охорони здоров'я, яка мала завершитися запровадженням державного медичного страхування… Ми тільки почали роботу у цьому напрямку. Втім, основні зусилля одразу довелося кинути на боротьбу з коронавірусом".

Деталі: Ємець наголосив, що не міг вчинити інакше, бо "рятує життя людей всю свою професійну кар'єру" і "життя людей є його основним пріоритетом".

Він зазначив, що далі працюватиме лікарем і керівником медичної установи.

Ексміністр попросив політиків та народних депутатів пам’ятати, життя і здоров'я людини важливіше за "політичні чвари".

"У ці важкі часи не мають жодного значення чиїсь особисті політичні амбіції. Тому прошу відкласти всі суперечки, розбіжності та політичні ігрища й дати рішучий бій справжньому, невидимому ворогові   — коронавірусу", - закликав він.

Передісторія:

  • Раніше в понеділок Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.
  • Ємець став міністром лише 4 березня, коли було призначено новий Кабінет міністрів на чолі з Денисом Шмигалем.
  • Ємцю довелося одразу боротися з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, вирішувати нагальні проблеми, пов’язані з пандемією, та долати її наслідки.

Українська правда
Теми: Ємець МОЗ звільнення коронавірус


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