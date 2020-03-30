Ємець заяви на звільнення не писав: налаштований працювати далі

2208 переглядів
Понеділок, 30 березня 2020, 13:30

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець заяви на звільнення не писав і продовжує працювати у штатному режимі.

Джерело: коментар прессекретаря Іллі Ємця Артема Дехтяренка "Українській правді"

Пряма мова: "Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець не писав заяви про звільнення.

Ми всі працюємо у штатному режиму. Ілля Ємець прийшов на посаду, щоб виконати два завдання: втілити медреформу і друге – це боротьба з коронавірусом.

Міністр налаштований працювати доти, доки не виконає ці завдання".

Що було раніше: 30 березня на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови № 3283 про звільнення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця і призначення на цю посаду Максима Степанова.

Раніше співрозмовники УП у "Слузі народу" заявляли, що міністрів охорони здоров’я Іллю Ємця і фінансів Ігоря Уманського скоро можуть звільнити.

На заміну Ємцю вже розглядають кандидатуру голови Одеської облдержадміністрації часів Порошенка Максима Степанова. 

29 березня нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець та міністр фінансів Ігор Уманський подали у відставку.

Українська правда
Теми: Ємець МОЗ звільнення Кабінет міністрів Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
МОЗ пояснило, що робити у разі відмови у тестуванні на COVID-19 30 березня 2020, 11:00
Рада все ж планує замінити голів МОЗ і Мінфіну, призначити голову Міненерго 30 березня 2020, 10:16
Петиція щодо поновлення Супрун набрала необхідну кількість голосів 30 березня 2020, 03:03
Усі новини
Головні новини
САП розпочала справу за "плівками Єрмака"
Голова МЗС розповів, що буде з безвізом після коронавірусу
30 березня. No time to die: Італія майже на піку, бунт туристів в Україні, в Туреччині спалах
Ще 50 пасажирів рейсів із Дохи тримають у літаку: відмовляються від обсервації
Усі новини
соціум

Як виглядатиме похорон у часи коронавірусу

історії

Знайдіть чим зайнятися: хобі відомих та успішних людей