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Ємець заяви на звільнення не писав: налаштований працювати далі

Понеділок, 30 березня 2020, 13:30
Ємець заяви на звільнення не писав: налаштований працювати далі

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець заяви на звільнення не писав і продовжує працювати у штатному режимі.

Джерело: коментар прессекретаря Іллі Ємця Артема Дехтяренка "Українській правді"

Пряма мова: "Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець не писав заяви про звільнення.

Ми всі працюємо у штатному режиму. Ілля Ємець прийшов на посаду, щоб виконати два завдання: втілити медреформу і друге – це боротьба з коронавірусом.

Міністр налаштований працювати доти, доки не виконає ці завдання".

Що було раніше: 30 березня на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови № 3283 про звільнення міністра охорони здоров’я Іллі Ємця і призначення на цю посаду Максима Степанова.

Раніше співрозмовники УП у "Слузі народу" заявляли, що міністрів охорони здоров’я Іллю Ємця і фінансів Ігоря Уманського скоро можуть звільнити.

На заміну Ємцю вже розглядають кандидатуру голови Одеської облдержадміністрації часів Порошенка Максима Степанова. 

29 березня нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець та міністр фінансів Ігор Уманський подали у відставку.

Ємця призначили міністром на початку березня цього року. Раніше Ємець уже обіймав цю посаду за президентства Януковича впродовж пів року. Сімнадцять років він очолював державний центр дитячої кардіології та кардіохірургії з невеликою перервою на роботу в міністерстві.

Українська правда

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Теми: ЄмецьМОЗзвільненняКабінет міністрівВерховна Рада
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