Экс-глава Минздрава Емец пояснил, что помешало реформе

Уволенный в понедельник с должности министра здравоохранения Илья Емец объяснил, что пытался реформировать систему здравоохранения, однако помешала эпидемия коронавируса.

Источник: заявление Емца, опубликованное в телеграмм-канале Минздрава

Прямая речь: "С тех пор как я пришел на должность министра, я откровенно говорил, что являюсь профессиональным врачом и медицинским управленцем, что я пришел с четким видением реформы здравоохранения, которая должна была завершиться введением государственного медицинского страхования... Мы только начали работу в этом направлении. Как основные усилия сразу пришлось бросить на борьбу с коронавирусом".

Детали: Емец отметил, что не мог поступить иначе, потому что "спасает жизни людей всю свою профессиональную карьеру" и "жизни людей являются его основным приоритетом".

Он отметил, что дальше будет работать врачом и руководителем медицинского учреждения.

Эксминистр попросил политиков и народных депутатов помнить, что жизнь и здоровье человека важнее "политических расприй".

"В эти тяжелые времена не имеют никакого значения чьи-то личные политические амбиции. Поэтому прошу отложить все споры, разногласия и политические игрища и дать решительный бой настоящему, невидимому врагу - коронавирусу", - призвал он.