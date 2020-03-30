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Экс-глава Минздрава Емец пояснил, что помешало реформе

Понедельник, 30 марта 2020, 21:23
Экс-глава Минздрава Емец пояснил, что помешало реформе

Уволенный в понедельник с должности министра здравоохранения Илья Емец объяснил, что пытался реформировать систему здравоохранения, однако помешала эпидемия коронавируса.

Источник: заявление Емца, опубликованное в телеграмм-канале Минздрава

Прямая речь: "С тех пор как я пришел на должность министра, я откровенно говорил, что являюсь профессиональным врачом и медицинским управленцем, что я пришел с четким видением реформы здравоохранения, которая должна была завершиться введением государственного медицинского страхования... Мы только начали работу в этом направлении. Как основные усилия сразу пришлось бросить на борьбу с коронавирусом".

Детали: Емец отметил, что не мог поступить иначе, потому что "спасает жизни людей всю свою профессиональную карьеру" и "жизни людей являются его основным приоритетом".

Он отметил, что дальше будет работать врачом и руководителем медицинского учреждения.

Эксминистр попросил политиков и народных депутатов помнить, что жизнь и здоровье человека важнее "политических расприй".

"В эти тяжелые времена не имеют никакого значения чьи-то личные политические амбиции. Поэтому прошу отложить все споры, разногласия и политические игрища и дать решительный бой настоящему, невидимому врагу - коронавирусу", - призвал он.

Предыстория:

  • Ранее в понедельник Верховная Рада уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения.
  • Емец стал министром только 4 марта, когда был назначен новый Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем.
  • Емцу пришлось сразу бороться с распространением коронавирусной болезни COVID-19, решать насущные проблемы, связанные с пандемией, и преодолевать ее последствия.

Украинская правда

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Темы: ЕмецМинздравувольнениекоронавирус
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