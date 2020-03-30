Нардепи робили перерву в роботі Ради, щоб продезинфікувати сесійну залу

Під час позачергового засідання парламенту 30 березня оголосили перерву для проведення дезінфекції сесійної зали.

Джерело: перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання

Пряма мова Стефанчука: "З вашого дозволу, я хочу оголосити технічну перерву для кварцування зали. Прошу забрати на 30 хвилин ваші речі. Тут буде проведена дезінфекція і кварцування. Через 30 хвилин ми продовжимо. Забирайте свої картки також".

Що було раніше: 30 березня Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.

Згодом парламент призначив голів МОЗ і Мінфіну.