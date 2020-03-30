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Нардепы делали перерыв в работе Рады, чтобы продезинфицировать сессионный зал

Понедельник, 30 марта 2020, 21:50
Нардепы делали перерыв в работе Рады, чтобы продезинфицировать сессионный зал

Во время внеочередного заседания парламента 30 марта объявили перерыв для проведения дезинфекции сессионного зала.

Источник: первый заместитель редседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания

Прямая речь Стефанчука: "С вашего позволения, я хочу объявить технический перерыв для кварцевания зала. Прошу убрать на 30 минут ваши вещи. Здесь будет проведена дезинфекция и кварцевание. Через 30 минут мы продолжим. Забирайте свои карточки тоже ".

Что было раньше: 30 марта Рада назначила новых глав Минздрава и Минфина

Украинская правда

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Темы: Верховная Радакоронавирусэпидемия
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