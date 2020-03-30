В Україні вже 548 випадків коронавірусу, 13 людей померли

Станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 - летальні.

Джерело: повідомлення в телеграм-каналі Міністерства охорони здоров’я

Деталі: За даними Центру громадського здоров’я, 8 людей вже одужали. Загалом з початку року ЦГЗ отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Водночас голова Рівненської ОДА Віталій Коваль повідомив у Фейсбуці, що в них в області станом на 20:00 понеділка зафіксовано два нових випадки коронавірусу, один з них у померлої жінки.

Як повідомив у Фейсбуці Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом, станом на 22:00 в області 18 нових випадків COVID-19. Загалом в регіоні 78 хворих.

У Чернівецькій області, згідно з доповіддю ОДА, 15 нових захворювань. 1 людина одужала.

У Чернівцях 30 березня помер літній чоловік, інфікований коронавірусом.

Передісторія:

Станом на 10:00 30 березня в Україні загалом підтвердили 480 випадків COVID-19 та 11 летальних випадків (нові смерті зафіксували у Київській області).

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