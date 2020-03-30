В Україні вже 548 випадків коронавірусу, 13 людей померли

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Понеділок, 30 березня 2020, 22:15

Станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених  випадків COVID-19, з них 13 - летальні.

Джерело: повідомлення в телеграм-каналі Міністерства охорони здоров’я

Деталі: За даними Центру громадського здоров’я, 8 людей вже одужали. Загалом з початку року ЦГЗ отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

 

Водночас голова Рівненської ОДА Віталій Коваль повідомив у Фейсбуці, що в них в області станом на 20:00 понеділка зафіксовано два нових випадки коронавірусу, один з них у померлої жінки.

 

Передісторія:

Станом на 10:00 30 березня в Україні загалом підтвердили 480 випадків COVID-19 та 11 летальних випадків (нові смерті зафіксували у Київській області).

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Теми: коронавірус Covid-2019 Україна


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