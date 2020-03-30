Станом на 10.00 30 березня в Україні загалом підтвердили 480 випадків COVID-19 та 11 летальних випадків (нові смерті зафіксували у Київській області).

Джерело: Центр громадського здоров'я

Дослівно: "Станом на 10:00, 30 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 480 випадків COVID-19".

Деталі: Випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 23 випадки;

Волинська обл. — 2 випадки;

Дніпропетровська обл. — 8 випадків;

Донецька обл. — 6 випадків;

Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;

Закарпатська обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 11 випадків;

Івано-Франківська область — 41 (3 летальних) випадок;

м. Київ — 102 випадки;

Київська обл. — 49 випадків (2 летальних);

Кіровоградська обл. — 4 випадки;

Львівська обл. — 6 випадків;

Луганська обл. — 2 випадки;

Одеська обл. — 8 випадків;

Полтавська обл. — 1 випадок;

Рівненська обл. — 11 випадків (2 летальних);

Сумська обл. — 9 випадків (1 летальний);

Тернопільська обл. — 60 випадків (1 летальний);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 1 випадок;

Хмельницька обл. — 2 випадки;

Черкаська обл. — 50 випадків;

Чернівецька обл. — 75 (1 летальний) випадків;

Чернігівська обл. — 2 випадки.

Усього наразі зафіксовано 11 летальних випадків від COVID-19 в Україні, а 6 людей вже одужали. За добу у ЦГЗ підтвердили два смертельні випадки на Київщині. У Київській ОДА повідомили, що 2 померлі особи чоловіки: "Чоловік 49 років, мешканець Макарівського р-ну та чоловік 47 років, мешканець міста Біла Церква".

За інформацією ЦГЗ, найбільше на COVID-19 в Україні захворіли люди віком від 50 до 60 років - 23%.

Розподіл підтверджених випадків за віковими групами:

Від 0 до 10 років — 5%

Від 10 до 20 — 4%

Від 20 до 30 — 11%

Від 30 до 40 — 21%

Від 40 до 50 — 20%

Від 50 до 60 — 23%

Від 60 до 70 — 12%

Від 70 до 80 років — 3%.

З початку року Центр громадського здоров’я отримав 2264 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Що було раніше: Станом на 22:00 29 березня в Україні було зафіксовано 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 та 10 летальних випадків.

Зранку 29 березня повідомлялося про 9 смертей серед хворих на COVID-19, а 30 – уже про 11. Два нові смертельні випадки зафіксували у Київській області.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія: