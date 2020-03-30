Коронавірус: в Україні нові випадки захворювання та уже 11 смертей
Станом на 10.00 30 березня в Україні загалом підтвердили 480 випадків COVID-19 та 11 летальних випадків (нові смерті зафіксували у Київській області).
Джерело: Центр громадського здоров'я
Дослівно: "Станом на 10:00, 30 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 480 випадків COVID-19".
Деталі: Випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 23 випадки;
- Волинська обл. — 2 випадки;
- Дніпропетровська обл. — 8 випадків;
- Донецька обл. — 6 випадків;
- Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;
- Закарпатська обл. — 1 випадок;
- Запорізька обл. — 11 випадків;
- Івано-Франківська область — 41 (3 летальних) випадок;
- м. Київ — 102 випадки;
- Київська обл. — 49 випадків (2 летальних);
- Кіровоградська обл. — 4 випадки;
- Львівська обл. — 6 випадків;
- Луганська обл. — 2 випадки;
- Одеська обл. — 8 випадків;
- Полтавська обл. — 1 випадок;
- Рівненська обл. — 11 випадків (2 летальних);
- Сумська обл. — 9 випадків (1 летальний);
- Тернопільська обл. — 60 випадків (1 летальний);
- Харківська обл. — 1 випадок;
- Херсонська обл. — 1 випадок;
- Хмельницька обл. — 2 випадки;
- Черкаська обл. — 50 випадків;
- Чернівецька обл. — 75 (1 летальний) випадків;
- Чернігівська обл. — 2 випадки.
Усього наразі зафіксовано 11 летальних випадків від COVID-19 в Україні, а 6 людей вже одужали. За добу у ЦГЗ підтвердили два смертельні випадки на Київщині. У Київській ОДА повідомили, що 2 померлі особи чоловіки: "Чоловік 49 років, мешканець Макарівського р-ну та чоловік 47 років, мешканець міста Біла Церква".
За інформацією ЦГЗ, найбільше на COVID-19 в Україні захворіли люди віком від 50 до 60 років - 23%.
Розподіл підтверджених випадків за віковими групами:
- Від 0 до 10 років — 5%
- Від 10 до 20 — 4%
- Від 20 до 30 — 11%
- Від 30 до 40 — 21%
- Від 40 до 50 — 20%
- Від 50 до 60 — 23%
- Від 60 до 70 — 12%
- Від 70 до 80 років — 3%.
З початку року Центр громадського здоров’я отримав 2264 підозри на нову коронавірусну інфекцію.
Що було раніше: Станом на 22:00 29 березня в Україні було зафіксовано 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 та 10 летальних випадків.
Зранку 29 березня повідомлялося про 9 смертей серед хворих на COVID-19, а 30 – уже про 11. Два нові смертельні випадки зафіксували у Київській області.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
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Передісторія:
- Станом на ранок 30 березня у світі з 716 101 випадок захворювання 149 071 особа одужала та 33 854 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
- 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.