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Коронавірус: в Україні нові випадки захворювання та уже 11 смертей

Понеділок, 30 березня 2020, 10:12
Коронавірус: в Україні нові випадки захворювання та уже 11 смертей

Станом на 10.00 30 березня в Україні загалом підтвердили 480 випадків COVID-19 та 11 летальних випадків (нові смерті зафіксували у Київській області).

Джерело: Центр громадського здоров'я

Дослівно: "Станом на 10:00, 30 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 480 випадків COVID-19".

Деталі: Випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 23 випадки;
  • Волинська обл. — 2 випадки;
  • Дніпропетровська обл. — 8 випадків;
  • Донецька обл. — 6 випадків;
  • Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;
  • Закарпатська обл. — 1 випадок;
  • Запорізька обл. — 11 випадків;
  • Івано-Франківська область — 41 (3 летальних) випадок;
  • м. Київ — 102 випадки;
  • Київська обл. — 49 випадків (2 летальних);
  • Кіровоградська обл. — 4 випадки;
  • Львівська обл. — 6 випадків;
  • Луганська обл. — 2 випадки;
  • Одеська обл. — 8 випадків;
  • Полтавська обл. — 1 випадок;
  • Рівненська обл. — 11 випадків (2 летальних);
  • Сумська обл. — 9 випадків (1 летальний);
  • Тернопільська обл. — 60 випадків (1 летальний);
  • Харківська обл. — 1 випадок;
  • Херсонська обл. — 1 випадок;
  • Хмельницька обл. — 2 випадки;
  • Черкаська обл. — 50 випадків;
  • Чернівецька обл. — 75 (1 летальний) випадків;
  • Чернігівська обл. — 2 випадки.

Усього наразі зафіксовано 11 летальних випадків від COVID-19 в Україні, а 6 людей вже одужали. За добу у ЦГЗ підтвердили два смертельні випадки на Київщині. У Київській ОДА повідомили, що 2 померлі особи чоловіки: "Чоловік 49 років, мешканець Макарівського р-ну та чоловік 47 років, мешканець міста Біла Церква".

За інформацією ЦГЗ, найбільше на COVID-19 в Україні захворіли люди віком від 50 до 60 років - 23%.

Розподіл підтверджених випадків за віковими групами:

  • Від 0 до 10 років — 5%
  • Від 10 до 20 — 4%
  • Від 20 до 30 — 11%
  • Від 30 до 40 — 21%
  • Від 40 до 50 — 20%
  • Від 50 до 60 — 23%
  • Від 60 до 70 — 12%
  • Від 70 до 80 років — 3%.

З початку року Центр громадського здоров’я отримав 2264 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

 

Що було раніше: Станом на 22:00 29 березня в Україні було зафіксовано 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 та 10 летальних випадків.

Зранку 29 березня повідомлялося про 9 смертей серед хворих на COVID-19, а 30 – уже про 11. Два нові смертельні випадки зафіксували у Київській області.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія:

  • Станом на ранок 30 березня у світі з 716 101 випадок захворювання 149 071 особа одужала та 33 854 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Українська правда

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Теми: Covid-2019коронавірусУкраїнакарантин
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