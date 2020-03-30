В Украине уже 548 случаев коронавируса, 13 человек умерли

По состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 - летальные.

Источник: сообщение в телеграмм-канале Министерства здравоохранения

Детали: По данным Центра общественного здоровья, 8 человек уже выздоровели. Всего с начала года ЦОС получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

В то же время глава Ровенской ОГА Виталий Коваль сообщил в Фейсбуке, что у них в области по состоянию на 20:00 понедельника зафиксированы два новых случая коронавируса, один из них у умершей женщины.

Дополняется ...