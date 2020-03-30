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В Украине уже 548 случаев коронавируса, 13 человек умерли

Понедельник, 30 марта 2020, 22:15
В Украине уже 548 случаев коронавируса, 13 человек умерли

По состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 - летальные.

Источник: сообщение в телеграмм-канале Министерства здравоохранения

Детали: По данным Центра общественного здоровья, 8 человек уже выздоровели. Всего с начала года ЦОС получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

 

В то же время глава Ровенской ОГА Виталий Коваль сообщил в Фейсбуке, что у них в области по состоянию на 20:00 понедельника зафиксированы два новых случая коронавируса, один из них у умершей женщины.

 

Как сообщил в Фейсбуке Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 22:00 в области 18 новых случаев COVID-19. Всего в регионе 78 больных.

В Черновицкой области, согласно докладу ОГА, 15 новых заболеваний. 1 человек выздоровел.

В Черновцах 30 марта умер пожилой мужчина, инфицированный коронавирусом.

Предыстория:

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине в целом подтвердили 480 случаев COVID-19 и 11 летальных случаев (новые смерти зафиксировали в Киевской области).

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

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Темы: коронавирусCovid-2019Украина
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