Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В МВС пояснили, як реагуватиме поліція на людей без масок і шашлики в парках

Понеділок, 30 березня 2020, 22:47
В МВС пояснили, як реагуватиме поліція на людей без масок і шашлики в парках

Відсутність медичної маски на вулиці або приготування шашликів у парку не є підставою для штрафу, проте поліція може провести з такими людьми профілактичну бесіду.

Джерело: "Громадське" із посиланням на заяву речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка

Деталі: Він зазначив, що носити маски - це рекомендація держави, але через їхню відсутність поліція може провести лише профілактичну бесіду.

За шашлики, які з настанням гарної погоди почали готувати на вулиці українці, також поки не штрафуватимуть.

Пряма мова: "Поки ні, але не виключено, що в майбутньому може бути".

Нагадаємо:

  • Мер Києва Віталій Кличко назвав легковажними і нерозумними людей, які порушують карантин і їздять великими компаніями на пікніки і влаштовують аншлаги на дитмайданчиках, оскільки через них можливий спалах коронавірусу.
  • За порушення правил карантину загрожує штраф від 17 тисяч до 34 тисяч грн.
  • Зокрема відповідальність встановлена за самовільне залишення місця обсервації (карантину) людиною, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою.
  • Також санкції можуть накласти на людину за порушення розпоряджень місцевої влади, наприклад, щодо обмеження кількості людей у громадському транспорті, за несанкціоновану торгівлю, яка наражає людей на небезпеку.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

"Українська правда" у Threads

Теми: МВСполіціякоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
МВС
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Клименко: Люди дуже цікавляться Реєстром зброї, за 3 години − 3,5 тисячі авторизацій
Останні новини
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
Усі новини...
Реклама: