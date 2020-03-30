В МВС пояснили, як реагуватиме поліція на людей без масок і шашлики в парках

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Понеділок, 30 березня 2020, 22:47

Відсутність медичної маски на вулиці або приготування шашликів у парку не є підставою для штрафу, проте поліція може провести з такими людьми профілактичну бесіду.

Джерело: "Громадське" із посиланням на заяву речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка

Деталі: Він зазначив, що носити маски - це рекомендація держави, але через їхню відсутність поліція може провести лише профілактичну бесіду.

За шашлики, які з настанням гарної погоди почали готувати на вулиці українці, також поки не штрафуватимуть.

Пряма мова: "Поки ні, але не виключено, що в майбутньому може бути".

Нагадаємо:

Мер Києва Віталій Кличко назвав легковажними і нерозумними людей, які порушують карантин і їздять великими компаніями на пікніки і влаштовують аншлаги на дитмайданчиках, оскільки через них можливий спалах коронавірусу.

Теми: МВС поліція коронавірус карантин


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