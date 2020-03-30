В МВС пояснили, як реагуватиме поліція на людей без масок і шашлики в парках
Понеділок, 30 березня 2020, 22:47
Відсутність медичної маски на вулиці або приготування шашликів у парку не є підставою для штрафу, проте поліція може провести з такими людьми профілактичну бесіду.
Джерело: "Громадське" із посиланням на заяву речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка
Деталі: Він зазначив, що носити маски - це рекомендація держави, але через їхню відсутність поліція може провести лише профілактичну бесіду.
За шашлики, які з настанням гарної погоди почали готувати на вулиці українці, також поки не штрафуватимуть.
Пряма мова: "Поки ні, але не виключено, що в майбутньому може бути".
Нагадаємо:
- Мер Києва Віталій Кличко назвав легковажними і нерозумними людей, які порушують карантин і їздять великими компаніями на пікніки і влаштовують аншлаги на дитмайданчиках, оскільки через них можливий спалах коронавірусу.
- За порушення правил карантину загрожує штраф від 17 тисяч до 34 тисяч грн.
- Зокрема відповідальність встановлена за самовільне залишення місця обсервації (карантину) людиною, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою.
- Також санкції можуть накласти на людину за порушення розпоряджень місцевої влади, наприклад, щодо обмеження кількості людей у громадському транспорті, за несанкціоновану торгівлю, яка наражає людей на небезпеку.
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