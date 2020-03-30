В МВС пояснили, як реагуватиме поліція на людей без масок і шашлики в парках

Відсутність медичної маски на вулиці або приготування шашликів у парку не є підставою для штрафу, проте поліція може провести з такими людьми профілактичну бесіду.

Джерело: "Громадське" із посиланням на заяву речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка

Деталі: Він зазначив, що носити маски - це рекомендація держави, але через їхню відсутність поліція може провести лише профілактичну бесіду.

За шашлики, які з настанням гарної погоди почали готувати на вулиці українці, також поки не штрафуватимуть.

Пряма мова: "Поки ні, але не виключено, що в майбутньому може бути".

Нагадаємо:

Мер Києва Віталій Кличко назвав легковажними і нерозумними людей, які порушують карантин і їздять великими компаніями на пікніки і влаштовують аншлаги на дитмайданчиках, оскільки через них можливий спалах коронавірусу.

За порушення правил карантину загрожує штраф від 17 тисяч до 34 тисяч грн.

Зокрема відповідальність встановлена за самовільне залишення місця обсервації (карантину) людиною, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою.

Також санкції можуть накласти на людину за порушення розпоряджень місцевої влади, наприклад, щодо обмеження кількості людей у громадському транспорті, за несанкціоновану торгівлю, яка наражає людей на небезпеку.

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