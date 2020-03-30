В МВД объяснили, как будет реагировать полиция на людей без масок
Отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке не является основанием для штрафа, однако полиция может провести с такими людьми профилактическую беседу.
Источник: "Громадське" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства внутренних дел Артема Шевченко
Детали: Он отметил, что носить маски - это рекомендация государства, но из-за их отсутствия полиция может провести только профилактическую беседу.
Что касается шашлыков, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, то также пока штрафовать не будут.
Прямая речь: "Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть".
Напомним:
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал легкомысленными и неразумными людей, которые нарушают карантин и ездят большими компаниями на пикники и устраивают аншлаги на детских площадках, поскольку из-за них возможна вспышка коронавируса.
- За нарушение правил карантина грозит штраф от 17 000 до 34 000 грн.
- В частности ответственность установлена за самовольный уход из места обсервации (карантина) человеком, который может быть инфицирован коронавирусом.
- Также санкции могут наложить на человека за нарушение распоряжений местных властей, например, по ограничению количества людей в общественном транспорте, за несанкционированную торговлю, которая подвергает людей опасности.
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