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В МВД объяснили, как будет реагировать полиция на людей без масок

Понедельник, 30 марта 2020, 22:47
В МВД объяснили, как будет реагировать полиция на людей без масок

Отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке не является основанием для штрафа, однако полиция может провести с такими людьми профилактическую беседу.

Источник: "Громадське" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства внутренних дел Артема Шевченко

Детали: Он отметил, что носить маски - это рекомендация государства, но из-за их отсутствия полиция может провести только профилактическую беседу.

Что касается шашлыков, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, то также пока штрафовать не будут.

Прямая речь: "Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть".

Напомним:

  • Мэр Киева Виталий Кличко назвал легкомысленными и неразумными людей, которые нарушают карантин и ездят большими компаниями на пикники и устраивают аншлаги на детских площадках, поскольку из-за них возможна вспышка коронавируса.
  • За нарушение правил карантина грозит штраф от 17 000 до 34 000 грн.
  • В частности ответственность установлена за самовольный уход из места обсервации (карантина) человеком, который может быть инфицирован коронавирусом.
  • Также санкции могут наложить на человека за нарушение распоряжений местных властей, например, по ограничению количества людей в общественном транспорте, за несанкционированную торговлю, которая подвергает людей опасности.

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Темы: МВДполициякоронавирускарантин
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