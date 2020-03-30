В МВД объяснили, как будет реагировать полиция на людей без масок

Отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке не является основанием для штрафа, однако полиция может провести с такими людьми профилактическую беседу.

Источник: "Громадське" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства внутренних дел Артема Шевченко

Детали: Он отметил, что носить маски - это рекомендация государства, но из-за их отсутствия полиция может провести только профилактическую беседу.

Что касается шашлыков, которые с наступлением хорошей погоды начали готовить на улице украинцы, то также пока штрафовать не будут.

Прямая речь: "Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть".

Напомним:

Мэр Киева Виталий Кличко назвал легкомысленными и неразумными людей, которые нарушают карантин и ездят большими компаниями на пикники и устраивают аншлаги на детских площадках, поскольку из-за них возможна вспышка коронавируса.

За нарушение правил карантина грозит штраф от 17 000 до 34 000 грн.

В частности ответственность установлена за самовольный уход из места обсервации (карантина) человеком, который может быть инфицирован коронавирусом.

Также санкции могут наложить на человека за нарушение распоряжений местных властей, например, по ограничению количества людей в общественном транспорте, за несанкционированную торговлю, которая подвергает людей опасности.

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