Кличко посварив киян за пікніки: Будуть "шатанія" і тусовки – буде катастрофа
Мер Києва Віталій Кличко назвав легковажними і нерозумними людей, які порушують карантин і їздять великими компаніями на пікніки і влаштовують аншлаги на дитмайданчиках, оскільки через них можливий спалах коронавірусу.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 30 березня
Пряма мова: "Слухайте, хтось думає, що загроза стосується кого завгодно, але не його. Думати так, м’яко кажучи, нерозумно. Є свідомі кияни, а є ті, до кого ще не дійшло.
Подумайте нарешті головою! Коли вас закликають обмежити контакти, залишатися вдома для вашої ж безпеки – ви компаніями вивалюєте на пікніки, ви влаштовуєте аншлаги на дитячих майданчиках, ви відмовляєтеся від обсервації, повернувшись літаками з умовно закритого повітряного простору! Ви смієтеся і не вірите! І чомусь думаєте, що пронесе. Ні!
І потім ніяка система охорони здоров’я не впорається з тисячами людей, які захворіють і будуть у лікарнях.
Я говорю без перебільшення: якщо продовжаться ці "шатання" і тусовки, ці поїздки натовпами на природу, нас усіх чекатиме велика катастрофа".
Деталі: Кличко закликав киян подивитися на Італію, "де лікарі вирішують, кого лікувати, а кого ні", і на інші країни, "де гроби вивозять сотнями і спалюють без прощань і церемоній".
За словами мера, з вини легковажних людей, що не дотримуються обмежень і нехтують своєю безпекою і безпекою людей, що перебувають поруч, може бути спалах коронавірусу у столиці.
Кличко наголосив, що вірус вражає не тільки літніх людей – у Києві двоє хворих дітей і чимало хворих у віці 30+, деякі у важкому стані на штучній вентиляції легень.
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Передісторія:
- Станом на ранок 30 березня у світі з 716 101 випадок захворювання 149 071 особа одужала та 33 854 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
- Станом на 10:00 30 березня в Україні загалом підтвердили 480 випадків COVID-19 та 11 летальних випадків (нові смерті зафіксували у Київській області).
- 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.