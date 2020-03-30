Підвищилася температура: туриста негайно шпиталізували із обсервації

8334 перегляди
Понеділок, 30 березня 2020, 23:40

У чоловіка, якого помістили на обсервацію у готель "Козацький" разом із іншими пасажирами авіарейсу з Дохи, підвищилася температура, тому його довелося госпіталізувати.

Джерело: Управління комунікації Національної поліції України

Деталі: У готель викликали лікарів, які вирішили госпіталізувати пасажира. Супровід до медичного закладу забезпечили поліцейські.

Наразі чоловік 1990 року народження, житель Київської області, перебуває у лікарні. Йому зробили тест для визначення захворювання на коронавірус. У випадку позитивного результату буде ухвалюватися рішення щодо обстеження всіх осіб, із якими контактував пацієнт.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо: В Україні вже 548 випадків коронавірусу, 13 людей померли

Українська правда
Теми: коронавірус епідемія карантин


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Норвежця оштрафували на $3800 за три порушення карантину 30 березня 2020, 23:36
В МВС пояснили, як реагуватиме поліція на людей без масок і шашлики в парках 30 березня 2020, 22:47
Для розміщення хворих у столиці можуть використати Міжнародний виставковий центр 30 березня 2020, 22:18
Усі новини
Головні новини
В Україні вже 548 випадків коронавірусу, 13 людей померли
ДБР взялося за нардепа, що показав "викривальне" відео про брата Єрмака
На COVID-19 захворів працівник НАБУ
Експорт масок в Іспанію: силовики розкрили змову, обшуки пройшли в 3 областях
Усі новини
поради

Як пережити довготривалий карантин. Поради від космонавтів

їжа

Чому саме зараз вам потрібне збалансоване харчування