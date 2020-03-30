Підвищилася температура: туриста негайно шпиталізували із обсервації

У чоловіка, якого помістили на обсервацію у готель "Козацький" разом із іншими пасажирами авіарейсу з Дохи, підвищилася температура, тому його довелося госпіталізувати.

Джерело: Управління комунікації Національної поліції України

Деталі: У готель викликали лікарів, які вирішили госпіталізувати пасажира. Супровід до медичного закладу забезпечили поліцейські.

Наразі чоловік 1990 року народження, житель Київської області, перебуває у лікарні. Йому зробили тест для визначення захворювання на коронавірус. У випадку позитивного результату буде ухвалюватися рішення щодо обстеження всіх осіб, із якими контактував пацієнт.

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