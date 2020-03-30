Повысилась температура: туриста немедленно госпитализировали с обсервации

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Понедельник, 30 марта 2020, 23:40

У мужчины, которого поместили на обсервацию в отель "Казацкий" вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи, повысилась температура, поэтому его пришлось госпитализировать.

Источник: Управление коммуникации Национальной полиции Украины

Детали: В отель вызвали врачей, которые решили госпитализировать пассажира. Сопровождение в медицинское учреждение обеспечили полицейские.

Сейчас мужчина 1990 года рождения, житель Киевской области, находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания коронавирусом. В случае положительного результата будет приниматься решение об обследовании всех лиц, с которыми контактировал пациент.

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Украинская правда
Темы: коронавирус эпидемия карантин


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