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Відкриття ринку землі: Тимошенко закликала позбавитись президента і парламенту

Вівторок, 31 березня 2020, 01:45
Відкриття ринку землі: Тимошенко закликала позбавитись президента і парламенту

Лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко розкритикувала прийняття закону про ринок землі та пообіцяла розібратись із кожним, хто був причетний до цього.

Джерело: виступ Тимошенко перед журналістами

Пряма мова: "Це не українська Верховна Рада по її складу і вона вже не буде служити Україні. І чим швидше народ України позбавиться від такого президента і від такої Верховної Ради, і їх породження – такого уряду, тим швидше Україна зможе повстати на повний зріст".

Деталі: Лідерка фракції пообіцяла звернутись до Конституційного суду із поданням щодо визнання неконституційності прийнятого закону. Крім того, також нардепи звернуться до Національного агентства з питань запобігання корупції для встановлення конфлікту інтересів під час голосування. 

"Ми не тільки повернемо нашу землю Українці, а ми ще й притягнемо у свій час, коли ця влада піде (а піде вона дуже швидко) до відповідальності кримінальної кожного, хто стояв за цією аферою. Починаючи від президента Зеленського, керівника комітетів і закінчуючи кожним, хто до цього був причетним", – заявила Тимошенко.

За її словами, партія п’ятого президента Петра Порошенка підтримала вказаний закон, тому що сам лідер "ЄС" має у своєму розпорядженні гектари землі. "Фракція ("Слуга народу" – УП) не набрала 226 голосів. Допоміг Петро Порошенко, бо він управляє сотнями тисяч гектарів землі. І допомогла фракція "Голос" бо там дві третини лобістів фінансових кіл", – сказала лідерка "Батьківщини". 

"Боротьба незакінчена", – підсумувала Тимошенко. 

Водночас, під час засідання парламенту до нього завітав президент Володимир Зеленський. Очільник держави мовчки спостерігав за голосування нардепів. 

Що передувало: 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Тимошенкоземля
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