Открытие рынка земли: Тимошенко призвала избавиться от президента и парламента

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала принятие закона о рынке земли и пообещала разобраться с каждым, кто был к этому причастен.

Источник: выступление Тимошенко перед журналистами

Прямая речь: "Это не украинская Верховная Рада по ее составу и она уже не будет служить Украине. И чем быстрее народ Украины избавится от такого президента и от такой Верховной Рады, и их порождения – такого правительства, тем быстрее Украина сможет восстать в полный рост".

Детали: Лидер фракции пообещала обратиться в Конституционный суд с представлением о признании неконституционности принятого закона. Кроме того, также нардепы обратятся в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для установления конфликта интересов при голосовании.

"Мы не только вернем нашу землю украинцам, а мы еще и привлечем в свое время, когда эта власть уйдет (а уйдет она очень быстро) к ответственности уголовной каждого, кто стоял за этой аферой. Начиная от президента Зеленского, руководителя комитетов и заканчивая каждым, кто к этому был причастен ", – заявила Тимошенко.

По ее словам, партия пятого президента Петра Порошенко поддержала указанный закон, потому что сам лидер "ЕС" располагает гектарами земли. "Фракция ("Слуга народа"- УП) не набрала 226 голосов. Помог Петр Порошенко, потому что он управляет сотнями тысяч гектаров земли. И помогла фракция "Голос" – там две трети лоббистов финансовых кругов ", – сказала лидер "Батькивщины".

"Борьба неоконченная", – подытожила Тимошенко.

В то же время, во время заседания парламента в Раду пожаловал президент Владимир Зеленский. Глава государства молча наблюдал за голосованием нардепов.

Что предшествовало: 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.