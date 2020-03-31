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Коронавірус: Китай за минулу добу не зареєстрував смертей та нових хворих

Вівторок, 31 березня 2020, 05:31
Коронавірус: Китай за минулу добу не зареєстрував смертей та нових хворих

За минулу добу у Китаї не зафіксували жодного випадку смерті від коронавірусу та не виявили нових хворих на COVID-19. 

Джерело: дані сайту worldometers, дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

 
Дані сайту worldometers, який слідкує за статистикою захворюваності на COVID-19
Знімок екрану

Деталі: Водночас, усього вилікувались від коронавірусної інфекції у Китаї 75 926 осіб. За час поширення вірусу у країні зафіксували 82 223 випадки зараження, померли – 3308 людей. Таким чином, Китаю лишилось вилікувати близько 3 тисяч осіб, за умови, що хвороба не буде поширюватись далі. 

З початку 31 березня у Китаї зареєстрували 5 летальних випадків та 79 випадків зараження. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо: 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКитай
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