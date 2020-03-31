Коронавирус: Китай за минувшие сутки не зарегистрировал смертей и новых больных

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Вторник, 31 марта 2020, 05:31

За минувшие сутки в Китае не зафиксировали ни одного случая смерти от коронавируса и не выявили новых больных COVID-19. 

Источник: данные сайта worldometers, данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

 
Даные сайта worldometers, который ведет статистику заболеваемости COVID-19
Снимок экрана

Детали: В то же время, всего вылечились от коронавирусной инфекции в Китае 75 926 человек. За время распространения вируса в стране зафиксировали 82 223 случая заражения, умерли – 3308 человек. Таким образом, Китаю осталось вылечить около 3 тысяч человек, при условии, что болезнь не будет распространяться дальше.

С начала 31 марта в Китае зарегистрировали 5 летальных случаев и 79 случаев заражения.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: коронавирус Китай


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