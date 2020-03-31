Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За весь час поширення COVID-19 в Італії померли більше 10% хворих

Вівторок, 31 березня 2020, 06:38
За весь час поширення COVID-19 в Італії померли більше 10% хворих

З початку поширення коронавірусу у світі захворіли 785 709 осіб, із них померли 37 686 людей та вилікувались – 165 837.

Джерело: дані сайту worldometers, дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Лідером за смертністю є Італія. Там на померло більше 10% від загальної кількості зареєстрованих випадків – 11 591 осіб із 101 739 випадків. Одужали в Італії 14 620 осіб. 

Після Італії слідує Іспанія. Нині жертвами коронавірусу там стали 7716 осіб із 87 956 підтверджених випадків. Число тих, хто поборов хворобу в Іспанії вище, ніж в Італії – 16780 осіб позбавились захворювання.

США, хоча і очолюють сумну першість за темпами поширення хвороби та загальною кількістю заражень (164 253 випадки), проте наразі їх статистика смертності не така трагічна, як в Італії та Іспанії. У Штатах померли 3165 осіб, вилікувались – 5506.

У Німеччині також фіксують стрімке поширення захворювання – 66 885 випадків. Із усіх хворих там померли 645 людей, вилікувались – 13 500 осіб.

Франція, хоча і зареєструвала менше випадків зараження, ніж у Німеччині, проте число летальних випадків там також досить велике – 3024 жертви COVID-19. 

Велика Британія вже перетнула позначку у 20 тисяч хворих, нині там підтвердили 22 141 випадки, із яких 1408 смертей та лише 135 одужань.

Загалом у Ірані зареєстрували 41 495 заражень, у Швейцарії – 15 922, у Бельгії – 11 899, у Нідерландах – 11 817, у Туреччині – 10 827.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо: 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусІталія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
Усі новини...
Реклама: