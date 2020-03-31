За весь час поширення COVID-19 в Італії померли більше 10% хворих

З початку поширення коронавірусу у світі захворіли 785 709 осіб, із них померли 37 686 людей та вилікувались – 165 837.

Джерело: дані сайту worldometers, дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Лідером за смертністю є Італія. Там на померло більше 10% від загальної кількості зареєстрованих випадків – 11 591 осіб із 101 739 випадків. Одужали в Італії 14 620 осіб.

Після Італії слідує Іспанія. Нині жертвами коронавірусу там стали 7716 осіб із 87 956 підтверджених випадків. Число тих, хто поборов хворобу в Іспанії вище, ніж в Італії – 16780 осіб позбавились захворювання.

США, хоча і очолюють сумну першість за темпами поширення хвороби та загальною кількістю заражень (164 253 випадки), проте наразі їх статистика смертності не така трагічна, як в Італії та Іспанії. У Штатах померли 3165 осіб, вилікувались – 5506.

У Німеччині також фіксують стрімке поширення захворювання – 66 885 випадків. Із усіх хворих там померли 645 людей, вилікувались – 13 500 осіб.

Франція, хоча і зареєструвала менше випадків зараження, ніж у Німеччині, проте число летальних випадків там також досить велике – 3024 жертви COVID-19.

Велика Британія вже перетнула позначку у 20 тисяч хворих, нині там підтвердили 22 141 випадки, із яких 1408 смертей та лише 135 одужань.

Загалом у Ірані зареєстрували 41 495 заражень, у Швейцарії – 15 922, у Бельгії – 11 899, у Нідерландах – 11 817, у Туреччині – 10 827.

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