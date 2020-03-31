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За все время распространения COVID-19 в Италии умерли более 10% больных

Вторник, 31 марта 2020, 06:38
За все время распространения COVID-19 в Италии умерли более 10% больных

С момента начала распространения коронавируса в мире заболели 785 709 человек, из них – 37 686, вылечились – 165 837.

Источник: данные сайта worldometers, данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Лидером по смертности является Италия. Там умерло более 10% от общего количества зарегистрированных случаев – 11 591 человек из 101 739 случаев. Выздоровели в Италии 14 620 человек.

После Италии следует Испания. Сейчас жертвами коронавируса там стали 7716 человек из 87 956 подтвержденных случаев. Число тех, кто поборол болезнь в Испании выше, чем в Италии – 16 780 человек избавились от заболевания.

США, хотя и возглавляют печальное первенство по темпам распространения болезни и общему количеству заражений (164 253 случая), однако пока их статистика смертности не так трагична, как в Италии и Испании. В Штатах умерли 3165 человек, вылечились – 5506.

В Германии также фиксируют стремительное распространение заболевания – 66 885 случаев. Из всех больных там умерли 645 человек, вылечились – 13 500 человек.

Франция, хотя и зарегистрировала меньше случаев заражения, чем в Германии, однако число летальных случаев там также достаточно велико – 3024 жертвы COVID-19.

Великобритания уже пересекла отметку в 20 000 больных, сейчас там подтвердили 22 141 случаи, из которых 1408 смертей и только 135 тех, хто выздоровел.

Всего в Иране зарегистрировали 41 495 заражений, в Швейцарии – 15 922, в Бельгии – 11 899, в Нидерландах – 11 817, в Турции – 10 827.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусИталия
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