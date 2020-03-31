У США за минулу добу виявили понад 20 тисяч випадків коронавірусу
Вівторок, 31 березня 2020, 08:31
Сполучені Штати за минулу добу підтвердили 20 353 випадки зараження коронавірусом. Померли за цей час 573 людини.
Джерело: дані сайту worldometers, дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Усього жертвами захворювання у Штатах стали 3170 осіб. Успішно подолали хворобу 5895 людей.
Найбільше смертей зафіксували у Нью-Йорку – 914.
За час поширення хвороби у США виявили 164 253 випадки інфікування.
З початку поточної доби там підтвердили 11 смертей та 409 випадків зараження.
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Нагадаємо:
- Станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 – летальні.
Українська правда