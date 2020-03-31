В США за минувшие сутки обнаружили более 20 тысяч случаев коронавируса
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Вторник, 31 марта 2020, 08:31
Соединенные Штаты за минувшие сутки подтвердили 20 353 случая заражения коронавируса. Умерли за это время 573 человека.
Источник: данные сайта worldometers, данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: Всего жертвами заболевания в Штатах стали 3170 человек. Успешно преодолели болезнь 5895 человек. Больше всего смертей зафиксировали в Нью-Йорке - 914.
За время распространения болезни в США обнаружили 164 253 случаи инфицирования.
С начала текущих суток там подтвердили 11 смертей и 409 случаев заражения.
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Напомним:
- По состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 – летальные.
Украинская правда
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