В США за минувшие сутки обнаружили более 20 тысяч случаев коронавируса

1201 просмотр
Вторник, 31 марта 2020, 08:31

Соединенные Штаты за минувшие сутки подтвердили 20 353 случая заражения коронавируса. Умерли за это время 573 человека.

Источник: данные сайта worldometers, данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Всего жертвами заболевания в Штатах стали 3170 человек. Успешно преодолели болезнь 5895 человек. Больше всего смертей зафиксировали в Нью-Йорке - 914.

За время распространения болезни в США обнаружили 164 253 случаи инфицирования.

С начала текущих суток там подтвердили 11 смертей и 409 случаев заражения. 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Напомним:

Украинская правда
Темы: США коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Это очень мило" – Трамп о самолете с гуманитарной помощью от РФ 31 марта 2020, 08:09
Трамп продлил санкции против РФ из-за кибератак против США 31 марта 2020, 04:30
Коронавирус: В США выбрали лекарства для применения в чрезвычайной ситуации 30 марта 2020, 19:32
Все новости
Главные новости
Коронавирус: Китай за минувшие сутки не зарегистрировал смертей и новых больных
ВЕРХОВНАЯ РАДА ОТКРЫЛА РЫНОК ЗЕМЛИ
В Украине уже 548 случаев коронавируса, 13 человек умерли
ГБР взялось за нардепа, который показал "обличительное" видео о брате Ермака
Все новости
социум

Как будет выглядеть похороны во времена коронавируса

экология

10 впечатляющих фактов о мехе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!