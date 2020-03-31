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На Львівщині одужала перша пацієнтка з COVID-19

Вівторок, 31 березня 2020, 09:58
На Львівщині одужала перша пацієнтка з COVID-19

У Львівській області одужала перша пацієнтка, у якої було виявлено коронавірус.

Джерело: сайт Львівської обласної держаної адміністрації з посиланням на в.о. директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Андрія Васька

Пряма мова Васька: "Ми можемо говорити про перший задокументований випадок одужання пацієнта з COVID-19 на Львівщині".

Деталі: У 50-річної мешканка Львова діагностували COVID-19 після того, як вона повернулась із Німеччини.

Пацієнтка перебувала на амбулаторному лікуванні.

Перший результат тесту на коронавірус у неї виявився позитивним, а другий і третій тест – негативні.

Що було раніше: Станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 – летальні. За даними Центру громадського здоров’я, 8 людей вже одужали. Загалом з початку року ЦГЗ отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Українська правда
Теми: ЛьвівщинакоронавірусCovid-2019
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