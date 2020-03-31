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На Львовщине выздоровела первая пациентка с COVID-19

Вторник, 31 марта 2020, 09:58
На Львовщине выздоровела первая пациентка с COVID-19

Во Львовской области выздоровела первая пациентка, у которой был обнаружен коронавирус.

Источник: сайт Львовской областной государственной администрации со ссылкой на и.о. директора департамента здравоохранения ЛОГА Андрея Васька

Прямая речь Васька: "Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 на Львовщине".

Детали: У 50-летней жительница Львова диагностировали COVID-19 после того, как она вернулась из Германии.

Пациентка находилась на амбулаторном лечении.

Первый результат теста на коронавирус у нее оказался положительным, а второй и третий тест – отрицательные.

Что было раньше: По состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 – летальные. По данным Центра общественного здоровья, 8 человек уже выздоровели. Всего с начала года ЦОС получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Украинская правда
Темы: ЛьвовщинакоронавирусCovid-2019
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