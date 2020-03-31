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На Донбасі куля снайпера обірвала життя молодшого сержанта ОС

Вівторок, 31 березня 2020, 11:46
На Донбасі куля снайпера обірвала життя молодшого сержанта ОС

Під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 30 березня загинув у родженець Вінничини молодший сержант Володимир Мовчанюк.

Джерело: Вінницька ОДА

Деталі: Життя бійця 1983 р. н. в районі Первомайського Ясинуватського району Донецької області обірвала куля снайпера.

Військовослужбовець проживав у с. Андрушівка Погребищенського району Вінницької області, служив за контрактом із травня 2015 року. Не одружений.

Додатково: Вінницька ОДА зазначає, що в ході проведення антитерористичної операції та під час здійснення заходів об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях загинуло 160 вінничан ,померли від ран і хвороб 73 учасника бойових дій, безвісти зникли двоє.

Що передувало: За даними зведення штабу ООС, 30 березня російські окупаційні війська 18 разів порушили режим "тиші". Минулої доби ворог вбив одного українського військового та поранив трьох, ще один боєць зазнав бойового ураження.

Українська правда
Теми: ДонбасООС
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