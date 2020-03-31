На Донбасі куля снайпера обірвала життя молодшого сержанта ОС

Під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 30 березня загинув у родженець Вінничини молодший сержант Володимир Мовчанюк.

Джерело: Вінницька ОДА

Деталі: Життя бійця 1983 р. н. в районі Первомайського Ясинуватського району Донецької області обірвала куля снайпера.

Військовослужбовець проживав у с. Андрушівка Погребищенського району Вінницької області, служив за контрактом із травня 2015 року. Не одружений.

Додатково: Вінницька ОДА зазначає, що в ході проведення антитерористичної операції та під час здійснення заходів об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях загинуло 160 вінничан ,померли від ран і хвороб 73 учасника бойових дій, безвісти зникли двоє.

Що передувало: За даними зведення штабу ООС, 30 березня російські окупаційні війська 18 разів порушили режим "тиші". Минулої доби ворог вбив одного українського військового та поранив трьох, ще один боєць зазнав бойового ураження.