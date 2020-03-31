На Донбассе пуля снайпера оборвала жизнь младшего сержанта ОС

Во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 30 марта погиб уроженец Винницкой младший сержант Владимир Мовчанюк.

Источник: Винницкая ОГА

Детали: Жизнь бойца 1983 г.р. в районе Первомайского Ясиноватского района Донецкой области оборвала пуля снайпера.

Военнослужащий проживал в с. Андрушевка Погребищенского района Винницкой области, служил по контракту с мая 2015 года. Не женат.

Дополнительно: Винницкая ОГА отмечает, что в ходе проведения антитеррористической операции и при осуществлении мероприятий объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях погибло 160 винничан, умерли от ран и болезней 73 участника боевых действий, без вести пропали двое.

Что предшествовало: По данным сводки штаба ООС, 30 марта российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим "тишины". За прошедшие сутки враг убил одного украинского военного и ранил троих, еще один боец ​​получил боевое поражение.