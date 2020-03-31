На Донбассе пуля снайпера оборвала жизнь младшего сержанта ОС

1043 просмотра
Вторник, 31 марта 2020, 11:46

Во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 30 марта погиб уроженец Винницкой младший сержант Владимир Мовчанюк.

Источник: Винницкая ОГА

Детали: Жизнь бойца 1983 г.р. в районе Первомайского Ясиноватского района Донецкой области оборвала пуля снайпера.

Военнослужащий проживал в с. Андрушевка Погребищенского района Винницкой области, служил по контракту с мая 2015 года. Не женат.

Дополнительно: Винницкая ОГА отмечает, что в ходе проведения антитеррористической операции и при осуществлении мероприятий объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях погибло 160 винничан, умерли от ран и болезней 73 участника боевых действий, без вести пропали двое.

Что предшествовало: По данным сводки штаба ООС, 30 марта российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим "тишины". За прошедшие сутки враг убил одного украинского военного и ранил троих, еще один боец ​​получил боевое поражение.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС


powered by lun.ua
Материалы по теме
Штаб ООС объяснил, кто может въезжать на Донбасс и выезжать оттуда 31 марта 2020, 10:50
ООС: На Донбассе 1 погибший, 3 раненых и военный с боевой травмой 31 марта 2020, 07:17
ОБСЕ зафиксировала нарушение "тишины" на участке разведения в районе Петровского 30 марта 2020, 19:06
Все новости
Главные новости
31 марта. No time to die: В Украине более 500 инфицированных, диктатура в Венгрии, "заражение" пилотов Формулы-1
Коронавирус: в Украине подтвердили новые случаи заболевания
Шмыгаль считает, что Рада примет изменения в бюджет через неделю
Коронавирус: Китай за минувшие сутки не зарегистрировал смертей и новых больных
Все новости
истории

Найдите чем заняться: хобби известных и успешных людей

holiday

8 способов организовать детский праздник на карантине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!