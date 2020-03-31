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У Раді хочуть скасувати закон про ринок землі: 2 проєкти постанов

Вівторок, 31 березня 2020, 13:09
У Раді хочуть скасувати закон про ринок землі: 2 проєкти постанов

У Верховній Раді зареєстрували два проєкти постанов про скасування рішення парламенту про відкриття ринку землі.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Ініціаторами постанов, що подані 31 березня, виступили позафракційні мажоритарники Оксана Савчук та Антон Поляков (раніше виключений із фракції "Слуга народу").

Нардеп Поляков, зокрема вважає, що під час ухвалення парламентом зазначеного рішення було допущено порушення ряду вимог Конституції України та регламенту Верховної Ради щодо процедури прийняття парламентом законів.

Супровідні документи до проєкту постанови авторства Савчук наразі відсутні.

Що передувало: 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Голоси дали зокрема політичні партії експрезидента Петра Порошенка і Святослава Вакарчука.

Документ передбачає скасування з другого півріччя 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі.

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Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: земляВерховна Рада
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