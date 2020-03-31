В Раде хотят отменить закон о рынке земли: 2 проекта постановлений

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Вторник, 31 марта 2020, 13:09

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений об отмене решения парламента об открытии рынка земли.

Источник: сайт парламента

Детали: Инициаторами постановлений, поданных 31 марта, выступили внефракционные мажоритарщики Оксана Савчук и Антон Поляков (ранее исключенный из фракции "Слуга народа").

Нардеп Поляков, в частности считает, что при принятии парламентом указанного решения были допущены нарушения ряда требований Конституции Украины и регламента Верховной Рады относительно процедуры принятия парламентом законов.

Сопроводительные документы к проекту постановления авторства Савчук пока отсутствуют.

Дополняется ...

Валентина Романенко, УП
Темы: земля Верховная Рада


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