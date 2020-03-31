В Раде хотят отменить закон о рынке земли: 2 проекта постановлений
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Вторник, 31 марта 2020, 13:09
В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений об отмене решения парламента об открытии рынка земли.
Источник: сайт парламента
Детали: Инициаторами постановлений, поданных 31 марта, выступили внефракционные мажоритарщики Оксана Савчук и Антон Поляков (ранее исключенный из фракции "Слуга народа").
Нардеп Поляков, в частности считает, что при принятии парламентом указанного решения были допущены нарушения ряда требований Конституции Украины и регламента Верховной Рады относительно процедуры принятия парламентом законов.
Сопроводительные документы к проекту постановления авторства Савчук пока отсутствуют.
Дополняется ...
Валентина Романенко, УП
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