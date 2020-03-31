В Україні для обсервації підготували понад пів сотні готелів і санаторіїв

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Вівторок, 31 березня 2020, 13:43
Фото Укрінформу

Станом на 31 березня в Україні підготували 61 заклад – це готелі та санаторії – для обсервації українців, які прибувають з-за кордону.

Джерело: Офіс президента з посиланням на результати щоденної селекторної наради президента Володимира Зеленського з представниками уряду та державних відомств, які залучені до боротьби з  COVID-19

Пряма мова Зеленського: "Усі пункти мають бути перевірені, там повинні бути необхідні умови для ізоляції й обов’язково – для комфортного проживання".

Деталі: Повідомляється, що у заклади для обсервації вже направили окуляри, костюми та маски, які захистять прибулих гостей.

Також обговорили процедуру ротації людей, які прибувають на обсервацію: їм робитимуть ПЛР-тести на п’ятий-шостий день після вильоту і за умови негативного результату відправлятимуть на самоізоляцію додому.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що збільшення оплати праці медиків, як і індексація пенсій, почнеться з квітня.

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зазначив, що  пасажиропотік знизився вдвічі, і черг на кордоні вже немає.

А Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що під час карантину зменшилася кількість злочинів та ДТП.

Що було раніше: 30 березня столичний готель Міністерства оборони "Козацький" розмістив 100 людей, які прибули з Балі та Катару. 

В одного чоловіка, якого помістили на обсервацію у готель "Козацький" разом із іншими пасажирами авіарейсу з Дохи, підвищилася температура, тому його довелося госпіталізувати.

Українська правда
Теми: Офіс президента коронавірус Covid-2019


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