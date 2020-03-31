В Украине для обсервации подготовили более полсотни гостиниц и санаториев

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Вторник, 31 марта 2020, 13:43
Фото Укринформа

По состоянию на 31 марта в Украине подготовили 61 заведение – это гостиницы и санатории – для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа.

Источник: Офис президента со ссылкой на результаты ежедневного селекторного совещания президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в борьбу с COVID-19

Прямая речь Зеленского: "Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно – для комфортного проживания".

Детали: Сообщается, что в учреждения для обсервации уже направили очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.

Также обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию: им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета и при условии отрицательного результата отправлять на самоизоляцию домой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток снизился вдвое, и очередей на границе уже нет.

А Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что во время карантина уменьшилось количество преступлений и ДТП.

Что было раньше: 30 марта столичный отель Министерства обороны "Козацкий" разместил 100 человек, прибывших из Бали и Катара.

У одного мужчины, которого поместили на обсервацию в отель "Казацкий" вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи, повысилась температура, поэтому его пришлось госпитализировать.

Украинская правда
Темы: Офис президента коронавирус Covid-2019


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