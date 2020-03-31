Біля Катеринівки на російській міні підірвався військовий

1145 переглядів
Вівторок, 31 березня 2020, 14:21

У Луганській області на міні російського виробництва підірвався військовослужбовець з операції Обєднаних сил, він – у тяжкому стані.

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "31 березня в районі населеного пункту Катеринівка, що на Луганщині, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець отримав травму внаслідок підриву на протипіхотній міні.

Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я тяжкий".

Деталі: За попередніми даними, військовий підірвався на міні російського виробництва, яка належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.

Що було раніше: За даними зведення штабу ООС, 30 березня російські окупаційні війська 18 разів порушили режим "тиші". Минулої доби ворог вбив одного українського військового та поранив трьох, ще один боєць зазнав бойового ураження.

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі Донбас Збройні сили


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Донбасі куля снайпера обірвала життя молодшого сержанта ОС 31 березня 2020, 11:46
ООС: На Донбасі 1 загиблий, 3 поранених та військовий із бойовим ураженням 31 березня 2020, 07:17
Один військовий загинув від кулі снайпера, за день – троє поранених 30 березня 2020, 17:40
Усі новини
Головні новини
В Україні для обсервації підготували понад пів сотні готелів і санаторіїв
На Волині коронавірус у чоловіка виявили уже після його смерті
У Раді хочуть скасувати закон про ринок землі: 2 проєкти постанов
31 березня. No time to die: В Україні понад 500 інфікованих, диктатура в Угорщині, "зараження" пілотів Формули-1
Усі новини
психологія

6 типів токсичних людей, яких краще не брати в своє оточення

думка

Як вплине на розвиток вашої дитини менша кількість іграшок?