Біля Катеринівки на російській міні підірвався військовий

У Луганській області на міні російського виробництва підірвався військовослужбовець з операції Обєднаних сил, він – у тяжкому стані.

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "31 березня в районі населеного пункту Катеринівка, що на Луганщині, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець отримав травму внаслідок підриву на протипіхотній міні.

Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я тяжкий".

Деталі: За попередніми даними, військовий підірвався на міні російського виробництва, яка належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.

Що було раніше: За даними зведення штабу ООС, 30 березня російські окупаційні війська 18 разів порушили режим "тиші". Минулої доби ворог вбив одного українського військового та поранив трьох, ще один боєць зазнав бойового ураження.