У Катериновки на российской мине подорвался военный

В Луганской области на мине российского производства подорвался военнослужащий из операции Объединенных сил, он - в тяжелом состоянии.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "31 марта в районе населенного пункта Катериновка, что на Луганщине, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине.

Воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое".

Детали: По предварительным данным, военный подорвался на мине российского производства, которая принадлежит к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

Что предшествовало: По данным сводки штаба ООС, 30 марта российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим "тишины". За прошедшие сутки враг убил одного украинского военного и ранил троих, еще один боец ​​получил боевое поражение.