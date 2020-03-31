Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Катериновки на российской мине подорвался военный

Вторник, 31 марта 2020, 14:21
У Катериновки на российской мине подорвался военный

В Луганской области на мине российского производства подорвался военнослужащий из операции Объединенных сил, он - в тяжелом состоянии.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "31 марта в районе населенного пункта Катериновка, что на Луганщине, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине.

Воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое".

Детали: По предварительным данным, военный подорвался на мине российского производства, которая принадлежит к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

Что предшествовало: По данным сводки штаба ООС, 30 марта российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим "тишины". За прошедшие сутки враг убил одного украинского военного и ранил троих, еще один боец ​​получил боевое поражение.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: