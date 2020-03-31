В Туркменистане запретили слово "коронавирус"

Власти Туркменистана запретили употреблять слово "коронавирус".

Источник: Репортеры без границ

Детали: Отмечается, что государственным средствам массовой информации Туркменистана больше не разрешается использовать это слово, его также удалили из информационных брошюр по здравоохранению, распространяемых в школах, больницах и на рабочих местах.

Граждане Туркменистана имеют доступ только к односторонней информации об эпидемии коронавируса.

Представитель "Радио Азатлык" утверждает, что люди, носящие на улицах защитные маски или говорящие о пандемии, рискуют быть арестованными.

Кроме того, по данным властей, в Туркменистане до сих пор не было выявлено ни одного случая заболевания.

"Репортеры без границ" считают, что исключением из туркменского словаря слова "коронавирус", чтобы скрыть всю информацию о пандемии, правительство Туркменистана подвергает опасности своих граждан".

Туркменистан занял последнее место в Мировом индексе свободы прессы за 2019 год, является одной из самых закрытых стран мира.

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