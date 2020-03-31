Кількість випадків зараження COVID-19 перевищила 800 тисяч

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Вівторок, 31 березня 2020, 16:35

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищує 800 тисяч осіб, 39 тисяч 33 людини померли від цієї хвороби, 172 тисячі 396 осіб вилікувалися.

Джерело: дані сайту worldometers

Деталі: За останніми даними, у світі заразилися коронавірусом 803 тисячі 180 осіб.  

Найбільше інфікованих у США – 164 тисячі 435 осіб, в Італії – 101 тисяча 739 осіб, Іспанії – 94 тисячі 417 осіб та Китаї – 81 тисяча 518 осіб. 

 

Найбільше померлих від COVID-19 в Італії (11 тисяч 591 особа) та Іспанії (8 тисяч 189 осіб). В Іспанії також найбільший приріст нових жертв  +473.   

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

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Передісторія:  

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 світ жертви


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