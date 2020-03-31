Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість випадків зараження COVID-19 перевищила 800 тисяч

Вівторок, 31 березня 2020, 16:35
Кількість випадків зараження COVID-19 перевищила 800 тисяч

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищує 800 тисяч осіб, 39 тисяч 33 людини померли від цієї хвороби, 172 тисячі 396 осіб вилікувалися.

Джерело: дані сайту worldometers

Деталі: За останніми даними, у світі заразилися коронавірусом 803 тисячі 180 осіб.  

Найбільше інфікованих у США – 164 тисячі 435 осіб, в Італії – 101 тисяча 739 осіб, Іспанії – 94 тисячі 417 осіб та Китаї – 81 тисяча 518 осіб. 

 

Найбільше померлих від COVID-19 в Італії (11 тисяч 591 особа) та Іспанії (8 тисяч 189 осіб). В Іспанії також найбільший приріст нових жертв  +473.   

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія:  

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019світжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
Усі новини...
Реклама: